Charlène von Monaco: Sie ist zurück im Krankenhaus!

Charlène von Monaco entschied sich für ein cremefarbenes Kleid mit Taillengürtel, mit dem sie sich perfekt in die Reihe der Schwestern einfügte. Zufall? Wohl kaum. Die stilsichere Charlène wählte das um die 1000 Euro teuere Design aus dem Schweizer Modehaus Akris gewiss in weiser Voraussicht aus. Ein Anblick, der nicht nur die Mütter und Schwestern im Krankenhaus erfreute, auch die Nutzer in den Kommentaren sind hingerissen: "Sehr schön und elegant, auch wenn es so schlicht ist" oder "Ich liebe das Kleid" häufen sich die Stimmen im Netz. Was ein gelungener Auftritt!

Auch interessant:

Beben im Palast! Ist König Charles zu krank für die Krone? HIER im Video gibt es alle Einzelheiten: