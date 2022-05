Cheyenne Ochsenknecht: Ihr Körper spielt verrückt! "Okay, vielleicht schwanger"

Doch diese Theorie verwarf die 21-Jährige schnell wieder, da eine Schwangerschaft "nicht sein könnte, weil [sie] erst [ihre] Tage hatte". Ihr Zustand verschlimmerte sich dann sogar so sehr, dass sie ins Krankenhaus musste und über eineinhalb Stunden an einen Tropf gehängt wurde und Elektrolyte sowie ein "Anti-Übelkeits-Mittel" bekam. Weiter verriet sie jetzt: "Im Endeffekt kam nicht so wirklich was dabei raus, nur anscheinend so Magen-Darm-Infektion aber halt ohne Erbrechen und ohne das Ganze, also ganz komisch". Mittlerweile geht es der Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht jedoch deutlich besser und das ist ja erstmal alles, was zählt.

