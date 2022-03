Cheyenne Ochsenknecht: Krass, das verdient sie ohne Abschluss

Und das alles ganz ohne Abschluss. In der Reality-Doku verrät sie nun: "Ich hab keine Ausbildung und kein Abi, und das ist gut so“. Mit ihrem Freund Nino hat sie ohnehin aktuell einen Lebensstil gefunden, der fern von Luxus und Glamour ist. Mit ihrer gemeinsamen Tochter Mavie leben sie auf Ninos Bauernhof in Österreich, den sie ebenfalls gemeinsam betreiben. Sie berichtet: "Wir haben keine Angestellten und machen alles so gut es geht selbst". Da ist so ein kleiner Nebenverdienst als erfolgreiche Influencerin bestimmt eine gute finanzielle Unterstützung.

Bei "Let's Dance" hatte Cheyenne jedoch weniger Glück. Schon in der zweiten Show hatte es sich für die 21-Jährige ausgetanzt. Für andere lief es in der Tanzshow deutlich besser. Mehr dazu im Video: