Cheyenne Ochsenknecht: Also doch! Ja, sie war beim Beauty-Doc

Also doch nicht alles nur gute Gene! Lange behauptete Cheyenne Ochsenknecht, dass sie keine Beauty-Eingriffe hat machen lassen und besonders ihre Lippen von Natur aus voll seinen. In der ersten Folge der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" beharrt sie weiter auf dieser These und streitet ab, jemals beim Beauty-Doc gewesen zu sein. Jetzt rudert sie jedoch zurück und legt eine lang vermutete Beichte ab.