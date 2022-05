Chris Broy: Damit hätte wohl niemand gerechnet!

Stolz verkündet der Ex von Eva Benetatou nun die unerwarteten Neuigkeiten: "Das Geheimnis ist gelüftet …und ich darf euch offiziell bekannt geben, dass ich dieses Jahr 'DER Beauty' bei der Show Beauty an the Nerd bin". Da scheint in der kommenden Staffel der Reality-TV-Sendung ja einiges anders zu laufen, als gewohnt. Nicht nur Chris Broy freut sich bereits auf diese neue Erfahrung, auch seine Fans sind völlig außer sich und überschütten den Papa von Baby George mit Zuspruch. Darunter auch ein paar seiner Promi-Kollegen. So kommentieren unter anderem Serkan Yavuz mit "Go Bruder" und Henrik Stoltenberg mit "Stark bro" den Post des 33-Jährigen.

Da können seine Fans ja gespannt sein, wie sich Chris in diesem neuen TV-Abenteuer schlagen wird. Ab dem 02.06 um 20:15 Uhr auf ProSieben!

"Kampf der Realitystars" lief für ihn im Nachhinein ja weniger gut. Ausraster sind dort jedoch keine Seltenheit. Die krassesten ihrer Art haben wir im Video für dich zusammengefasst: