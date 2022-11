Chris Broy & Eva Benetatou: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" fing es in der Beziehung von Chris Broy und Eva Benetatou mächtig an zu kriseln. Dennoch überraschten sie ihre Fans damals mit der Verkündung der Schwangerschaft mit ihrem ersten gemeinsamen Sohn George Angelos. Doch was der Ex-"Kampf der Realitystars"-Teilnehmer nun auspackt, wusste bislang noch niemand...