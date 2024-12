Chris Wackert und Steffi Brungs: Zwischen Freundschaft und Liebe

Am 03. Januar 2025 startet die erste Staffel "Love is Blind: Germany" auf Netflix. Das Moderatoren-Duo Steffi Brungs (35) und Chris Wackert (35) ist ein lebender Beweis dafür, dass die Liebe manchmal auf unerwartete Weise ihren Weg findet. In der Dating-Show nehmen 30 Teilnehmer an einem mehrwöchigen Experiment teil, um die wahre Liebe zu finden und sich am Ende das Ja-Wort zu geben - ohne sich zuvor je gesehen zu haben. Das Ziel: Der Liebe eine Chance zu geben, frei von äußeren Einflüssen und oberflächlicher Anziehungskraft.