Collien Ulmen-Fernandes & Ehemann Christian: Belogen und betrogen!

Viva-Moderatoren

Was machen Milka, Gülcan und Co heute?

Mit dem Musikvideo „Zu geil für diese Welt“ von den „Fantastischen Vier“ endete an Silvester 2018 die Ära „Viva“. 25 Jahre waren der Jugend- und Musiksender und seine Moderatoren treuer Begleiter einer ganzen Generation an Jugendlichen. Während Viva für Stefan Raab, Klaas Heufer-Umlauf oder Oliver Pocher ein wahres Sprungbrett war, sind mache VJ-Gesichter still und heimlich von der Bildfläche verschwunden. Wir wollen wissen, was wurde aus Milka, Gülcan und Co?