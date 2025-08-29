"Couple Challenge", Staffel 5: Wann es losgeht und wer dabei ist

Ob diese Namen tatsächlich auf der finalen Teilnehmerliste stehen, ist unklar. Der Sender hält sich bedeckt und hat bisher weder Starttermin noch Cast offiziell bestätigt. Erfahrungsgemäß werden die Kandidaten erst kurz vor Ausstrahlung enthüllt. Diese könnte sich potenziell an ihrem Vorgänger orientieren – und somit eventuell im März 2026 erscheinen. Für die Fans heißt es also: weiter spekulieren. Doch die Gerüchteküche sorgt schon jetzt für ordentlich Wirbel. Klar ist: Mit Kandidaten wie Emmy Russ oder Aleks Petrovic, um die es zudem aktuell Liebesgerüchte gibt, wäre auch in der kommenden Staffel wieder für jede Menge Eskalationen, Eifersuchtsdramen und Intrigen gesorgt.