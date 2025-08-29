"Couple Challenge", Staffel 5: Wann es losgeht und wer dabei ist

Kaum eine Reality-Show sorgt für so viel Gesprächsstoff wie die "Couple Challenge". Jetzt sind angebliche erste Kandidaten für die neue Staffel durchgesickert.

Welche Promis stellen sich der nächsten "Couple Challenge"?

Fans fragen sich schon seit Monaten, ob es nach dem erfolgreichen Comeback der "Couple Challenge" Anfang des Jahres wirklich noch eine weitere Staffel geben wird. Offiziell bestätigt hat der Sender bisher nichts. Doch wie so oft brodelt die Gerüchteküche – und die Gossip-Seite "realitys.shows.edits" will vorab erfahren haben, welche Paare diesmal an den Start gehen sollen.

Angeblicher Cast: Diese Paarungen sollen dabei sein

Wenn die Insider-Infos stimmen, dürfen sich Zuschauer auf eine bunte Mischung aus Reality-Urgesteinen, Influencern und Promi-Pärchen freuen:

Wann startet die fünfte Staffel von "Couple Challenge"?

Ob diese Namen tatsächlich auf der finalen Teilnehmerliste stehen, ist unklar. Der Sender hält sich bedeckt und hat bisher weder Starttermin noch Cast offiziell bestätigt. Erfahrungsgemäß werden die Kandidaten erst kurz vor Ausstrahlung enthüllt. Diese könnte sich potenziell an ihrem Vorgänger orientieren – und somit eventuell im März 2026 erscheinen. Für die Fans heißt es also: weiter spekulieren. Doch die Gerüchteküche sorgt schon jetzt für ordentlich Wirbel. Klar ist: Mit Kandidaten wie Emmy Russ oder Aleks Petrovic, um die es zudem aktuell Liebesgerüchte gibt, wäre auch in der kommenden Staffel wieder für jede Menge Eskalationen, Eifersuchtsdramen und Intrigen gesorgt.

Warum "Couple Challenge" so beliebt ist

Die "Couple Challenge" zählt seit Jahren zu den spannendsten Reality-Formaten in Deutschland. Paare, Freunde oder Familienmitglieder treten als Team gegeneinander an und müssen in knallharten Spielen beweisen, wie stark ihr Zusammenhalt wirklich ist. Ob die angebliche Kandidatenliste wirklich stimmt, erfahren wir wohl erst, wenn der Sender endlich offiziell den Startschuss gibt.

