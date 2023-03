Daniela Katzenberger: Trennungsalbtraum! Nur noch Jenny kann ihr helfen

So postete sich Dani gerade aus der Pfalz, wo sie Jenny besuchte und sogar Babysitterin für Damian spielte, um ihrer Schwester und deren Partner Steffen König endlich mal wieder eine ungestörte Date-Night zu ermöglichen. "Die sind ins Kino und Super-Nanny Dani war am Start", verriet die Katze fröhlich auf Instagram – und hatte sichtlich Spaß mit ihrem kleinen Neffen.

Ein derart entspanntes Miteinander wäre vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen. Das Verhältnis der Schwestern galt seit jeher als kompliziert, nach jahrelanger Funkstille kam es zwar zwischenzeitlich zu einer vorsichtigen Annäherung und eher halbherzigen Versöhnungsversuchen, doch ausgerechnet in den Monaten von Jennys Schwangerschaft schien wieder Eiszeit zu herrschen. Nicht mal die Geburt von Damian sorgte für Tauwetter. Das schaffte erst das hochdramatisch zelebrierte Trennungsdrama von Katzen-Mama Iris Klein und Noch-Ehemann Peter, der seine Frau betrogen haben soll, während er als Begleiter von Schwiegersohn und Dschungel-Kandidat Lucas Cordalis in Australien weilte. Nachdem Iris aus der gemeinsamen Finca ausziehen musste, versuchen Dani und Jenny alles, um ihre Mutter zu unterstützen – und sind, während sie seit langem mal wieder am selben Strang zogen, offenbar beste Freundinnen geworden. "Am Ende ist es nur die Familie, die hinter und zu dir steht", schreibt auch Iris unter einen gemeinsamen Schnappschuss ihrer beiden Töchter. "Ich bin so dankbar, dass ich Euch habe in meiner schwersten Zeit meines Lebens! Zusammen sind wir stark." Damit hatte das ganze Drama wenigstens etwas Gutes…

