Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Endlich! Auf diesen Moment haben sie so lange gewartet

Daniela genießt die Auszeit

"Uns geht es mega gut gerade. Wir sind voll in so einem ganz entspannten Modus. Wir genießen das gerade voll, dass wir gerade nichts drehen. Wir haben ja unsere Doku abgedreht und ich habe ja noch ein anderes Format gedreht. Ich bin gerade so seelig jeden Tag. Das ist gerade so voll schön, weil wir gerade überhaupt nichts drehen", schwärmt Daniela. "Wir können jeden Tag die Insel genießen, wir können jeden Tag das Wetter genießen. Sophia hat auch noch Ferien, das heißt, wir sind jeden Tag zu dritt unterwegs. Das fühlt sich gerade richtig schön an. Man hat überhaupt keinen Stress, keinen Druck, man hat keine Termine."

Zwar liebt Dani es, vor der Kamera zu stehen, doch manchmal braucht sie einfach eine Pause. "Auf jeden Fall genießen wir das gerade sehr und wir lassen uns da auch von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen. Wir genießen jetzt wirklich mal die Zeit als Family", fügt sie glücklich hinzu. "Die Phase liebe ich am meisten. Wenn man eine Staffel gedreht hat und man hat dann ein paar Wochen Luft."

