"Der Bachelor" 2023: Alle Infos zu David Jackson und den Kandidatinnen

Es ist wieder soweit: "Der Bachelor" geht in die nächste Runde. Seit dem 1. März 2023 flimmern wieder einmal jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL ein hübscher Junggeselle und seine Anwärterinnen über die TV-Bildschirme. InTouch versorgt euch selbstverständlich mit allen News und Infos rund um die 13. Staffel!

Die Wahl des diesjährigen Bachelors fiel auf den 32 Jahre alten David Jackson. Der gebürtige Stuttgarter ist Fitness-Model und Influencer, lebt aktuell in Dubai und möchte in der 13. Staffel des Kuppelformats in Mexiko seine Traumfrau finden.

So ganz rein ist allerdings auch Davids Weste nicht, wie bereits im Vorfeld ans Licht kam: Seine Ex-Freundin Sarah, welche als ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin bekannt wurde, erhob auf Instagram schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Dieser soll "ein Narzist" sein und sie sogar geschlagen haben. Auf diese Anschuldigen ist weder David selbst noch RTL bislang eingegangen.

