Patrick Wollny: So anders lebt der unbekannte Wollny-Sohn heute!

Während seine Geschwister von Kindesbeinen an regelmäßig vor der Kamera stehen, hält sich seit Beginn der Dreharbeiten zu " - Eine schrecklich große Familie" fern. Statt sich im Medienrummel zu sonnen, hat der zweitälteste Spross von Mama Silvia und dem zerstrittenen Ex-Familienoberhaupt Dieter Wollny lieber seine eigene Familie gegründet. Wer hätte gedacht, dass Patrick Wollny heute ein Leben als Hausmann führt?

Patrick Wollny: Heute Hausmann, Früher Straftäter

Schon seit Jahren lebt Patrick Wollny zurückgezogen mit seiner Ehefrau Lisa und den drei gemeinsamen Kindern in Neuss. Auf seiner -Seite gibt der "unbekannte" Wollny-Spross an, "nichtberufstätiges Elternteil" zu sein. Offenbar hat das Leben in einer Großfamilie Patrick Wollny so sehr geprägt, dass er sich heute mit Begeisterung in Vollzeit um seine Kinder Brian, Noah und Samantha kümmert. Insbesondere die vielen alltäglichen Bilder von seinem Nachwuchs, die der Vollblut-Papa und Hausmann in den sozialen Medien teilt, sprechen Bände.

Doch Patrick Wollny war nicht immer der Saubermann, der er heute ist. So musste sich der zweiälteste Sohn von Silvia Wollby 2013 wegen des Diebstahls und der Verbreitung von Fotos der Liebhaberin seines Vaters Dieter verantworten. Doch was tut man nicht alles für seine geliebte Mutter!

Patrick Wollny: So gut versteht er sich mit seiner Mutter Silvia

Allerdings unterscheidet ihn eine Sache ganz grundsätzlich von Matriarchin . Patrick Wollny und seine eigene Familie meiden die -Welt rigoros. Doch im Gegensatz zu seiner Schwester Jessica Birkenheuer oder seinem Bruder Jeremy-Pascal verurteilen der zweitälteste Sohn und seine Frau Lisa die erfolgreiche TV-Show seiner Familie nicht. Auf Facebook ist Patrick noch immer mit seiner Mutter befreundet und er versteht sich auch mit ihrem Verlobten Harald Elsenbast super. Darüberhinaus sprechen gemeinsame Urlaubsfotos mit der ganzen Bande gegen einen dramatischen Familien-Streit.

Statt sich mit seiner Familie zu streiten, besucht Patrick Wollny lieber ein Fußballspiel mit Stiefpapa Harald Elsenbast Foto: Facebook/Harald Elsenbast

Die Neugier bei den Fans wird mit jedem Jahr größer, denn in all den Jahren, hat man Patrick Wollny nie im TV gesehen. Es sieht leider auch ganz danach aus, dass der Wollny-Spross mit seiner Rolle als Hausmann außerhalb des Rampenlichts mehr als zufrieden ist.

