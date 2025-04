Dilara Kruse: Nach Insta-Pause! Klartext zur "Couple Challenge"

Nach ihrer Instagram-Pause ist sie zurück: Dilara Kruse (33) feiert ihr Instagram-Comeback – und das gleich mit klaren Worten. In ihrer Story zeigt sie sich zunächst unbeeindruckt vom Hate rund um ihre Teilnahme bei der "Couple Challenge". Provokant schreibt sie in ihrer Story zu einem Selfie: "Ich… der es völlig am Arsch vorbeigeht, wie andere Leute über mich reden. So bin ich wenigstens in ihren Köpfen & fUck yOu!!!". Doch ganz so egal scheint ihr der Online-Hass dann doch nicht zu sein. Kurz darauf folgt ein emotionales Statement, in dem sie offen über die Auswirkungen des Hate spricht.