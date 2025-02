Dschungelcamp 2025: Wer ist raus an Tag 11?

Wer schnappt sich die Dschungelkrone und wer muss vorher die Sachen packen und gehen? Auch in diesem Jahr kämpfen wieder 12 Stars um den Sieg vom Dschungelcamp. Doch nur Eine:r kann am Ende das Rennen machen. Für diese Stars ist der Kampf bereits vorbei - sie wurden von den Zuschauern rausgewählt.

Dschungelcamp: Am Tag 11 folgt die Überraschung

Die wenigsten Anrufen bekamen Edith Stehfest und Maurice Dziwak, doch trotzdem musste heute niemand gehen wie Sonja Zietlow und Jan Koeppen überraschend verkündet haben.

Dschungelcamp: Nina Bott muss an Tag 10 raus!

Obwohl Timur Ülker am Tag zuvor schon vor dem Exit stand, erwischte es an Tag 10 dann eine Ex-GZSZ-Kollegin: In der Stichwahl mit Edith Stehfest zog Nina Bott den Kürzeren und wird das Dschungelcamp 2025 verlassen. Die Hamburgerin war den Tränen nah, aber wirkte auch erleichtert, dass sie endlich wieder zu ihren Kindern kann.

Dschungelcamp: Yeliz Koc verlässt als 2. Kandidatin die Show

Als Erstes musste Jürgen Hingsen seine Koffer packen, jetzt hat es Yeliz Koc erwischt! Obwohl die Beauty viele persönliche Geschichten preisgegeben hat und sich mit den Bewohnern verstanden hat, haben zu wenig Zuschauer:innen für sie angerufen. Vielleicht war sie am Ende durch ihre ruhige Art zu unscheinbar.

Die Überraschung über das Exit ist nicht nur bei Yeliz groß. Auch die anderen Stars können es nicht glauben.

Dschungelcamp: Jürgen Hingsen muss als Erster raus

Der aller erste der das Camp verlassen muss, ist Jürgen Hingsen (67). Er hat die wenigsten Anrufe bekommen und muss seine Sachen packen. "Ich werde beim Essen an euch denken", erklärt er nach der Verkündung. Wieso die Zuschauer ihn gewählt haben? War er einfach zu unscheinbar neben Drama-Queen Edith Stehfest, Sam Dylan und Co.?

Das dürfte Jürgen mittlerweile egal sein! Denn kurz nach seinem Auszug überrascht ihn seine Ehefrau Francesca mit Baiser-Törtchen.

Dschungelcamp 2025: Das sind die Kandidaten

