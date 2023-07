Evelyn Burdecki: Hochzeits-Hammer! Das hätte niemand erwartet

Im NDR-Format "3nach9" verriet Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki nun, dass sie Männer beim ersten Date, direkt fragt, ob sie gläubig sind: "Aber immer erst am Ende des Dates, damit die nicht direkt abhauen". Doch was steckt hinter dieser direkten Frage? Scheinbar hat die hübsche Blondine bereits eine ganz genaue Vorstellung, wie der Mann zum Heiraten sein sollte. So macht sie deutlich: