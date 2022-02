Filip Pavlović: Jetzt packt Kumpel Serkan Yavuz aus!

Auch wenn Filip ihm nichts von seinem Dschungel-Gewinn abgegeben hat, gibt er Serkan, so wie es klingt, mit seiner Freundschaft so viel mehr, als Geld jemals bezahlen könnte. In seinem Bachelor-Buddy hat der 28-Jährige einen Freund fürs Leben gefunden und das ist dem Regensburger so viel mehr wert, als monetäre Zuneigungen. Und auch Filip wird froh sein mit Serkan einen Kumpel zu haben, der ihm, besonders nach dem ganzen Dschungel-Drama der letzten Wochen unter anderem mit Camp-Flirt Tara Tabitha, immer den Rücken stärkt und auf den er sich verlassen kann.

Denn im Dschungelcamp kamen schon einige Geheimnisse ans Licht, die die Kandidaten vielleicht nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt hatten. Die größten Beauty-Enthüllungen im Camp haben wir im Video für dich zusammengefasst: