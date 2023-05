Florian Silbereisen & Giovanni Zarrella: Glasklare Worte! Jetzt bestehen keine Zweifel mehr

Wie Giovanni nämlich nun offenbart, ist an den wilden Konkurrenz-Spekulationen absolut nichts dran. So offenbart er im Interview mit "ok-magazin.de": Ich freue mich, wenn seine Sendung erfolgreich weitergeht. Er macht diese Sendung seit Jahrzehnten mittlerweile." Giovanni ergänzt: "Für mich war auch bei Flo ein wichtiger Moment damals, auch musikalisch wieder stattzufinden vor drei-vier Jahren, als es wieder losging - wir haben ein tolles Verhältnis, wir schreiben uns, wir gratulieren uns zu Weihnachten, zu Geburtstagen - zwischen uns ist alles super." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Giovanni und Florian verbindet ein enges Band der Freundschaft! Von einem erbitterten Konkurrenzkampf zwischen den beiden kann also nicht die Rede sein! Ganz im Gegenteil sogar! Giovanni lädt Florian sogar ganz offiziell in seine Show ein: "Flo hat noch keine Zeit gefunden. Das hoffe ich sehr, dass er das mal schafft, vorbeizuschauen. Hiermit ist die Einladung natürlich zum x-ten Mal wieder ausgesprochen." Ob Florian dieser Bitte wohl nachkommt? Wir können gespannt sein ...