Fürst Albert: Seine Geliebte ist zurück

Sie kennt weder Anstand noch vornehme Zurückhaltung: Bei einem Gala-Dinner in Monaco kreuzte Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste in einem bonbonfarbenen Kleid auf und genoss wie gewohnt die Aufmerksamkeit. Pikant: Auch der Fürst war anwesend – schließlich richtete seine Wohltätigkeits-Organisation die Veranstaltung aus. Seine Frau blieb an diesem Abend besser gleich zu Hause. Die Geliebte ist zurück – doch was wird jetzt aus Charlene?