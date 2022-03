Fürstin Charlène: Schreckliche Vermutung! Sie leidet am "Rebecca"-Syndrom

Was wurde aus...

Erst ihr krankheitsbedingter Zwangsaufenthalt in Südafrika, nun die Therapie in einer Schweizer Privatklinik. Die Trennung von Jacques, Gabriella (7) und Fürst Albert (63) setzt Charlène (44) stark zu. Aber vor allem die ständige Konfrontation mit Alberts Ex-Liebschaften machen sie regelrecht krank. Leidet Charlène etwa am "Rebecca"-Syndrom?