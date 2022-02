GNTM-Barbara: Schon erkannt? Dieses GNTM-Model ist ihre Tochter!

Deswegen kam sie uns so bekannt vor! "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Barbara lüftet jetzt das Geheimnis und verrät, dass sie nicht die erste Frau in ihrer Familie sei, die in der Model-Castingshow von Heidi Klum um den Sieg kämpft. Da hat Barbara wohl ihre guten Gene weitergegeben, denn diese GNTM-Schönheit ist tatsächlich ihre Tochter.