GNTM 2022: Curvy Model geht freiwillig wegen dieser Kandidatin!

In einem tränenreichen Telefonat mit ihrem Freund fällte Lenara die folgenschwere Entscheidung - sie möchte "Germany's Next Topmodel" verlassen. Nicht nur wegen ihrer Sehnsucht nach ihrem Freund und dem Heimweh, auch wegen einer gewissen Person in der Modelvilla. Mitstreiterin Noëlla polarisiert im Haus der Models immer wieder mit ihrer direkten Art. Damit können nicht alle ihre Model-Konkurrentinnen umgehen. Für Lenara ist das Klima in der Villa jetzt einfach zu angespannt geworden und sie ist nicht mehr von ihrer Entscheidung abzubringen, auch nicht von Heidi Klum selbst.