Hach ja, wie schnell die Zeit vergeht. Fühlt sich irgendwie fast wie gestern an, als Heidi Klum die junge Lena Gercke 2006 zur allerersten Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" kürte. Dabei sind seither schon einige Jahre ins Land gegangen. Gerade erst entschied Lou-Anne Gleißenebner-Teskey die sage und schreibe 17. Staffel von GTNM für sich. In einem packenden Finale das ganz unter dem Motto Diversität stand, setzte sich die gebürtige Österreicherin nicht nur gegen ihre drei gleichaltrigen Mitstreiterinnen Noëlla, Anita und Luca, sondern auch ihre eigene Mutter Martina durch, und räumte obendrein eine Prämie von 100.000 Euro ab. Doch wer jetzt glaubt Lou-Anne hat dank Heidis Starthilfe die großen Laufstege in Paris, Mailand oder New York erobert, der täuscht sich. Die GNTM-Gewinnerin 2022 ist spurlos verschwunden...