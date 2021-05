GNTM 2021: Soulin fliegt! Heidi Klum kassiert Shitstorm auf Twitter

Am Donnerstagabend war es endlich soweit, nach 16 aufregenden Wochen stand das Corona-bedingt leicht lädierte Finale von „Germany’s Next Topmodel“ ins Haus. In einer aufwendig gestalteten Arena in Berlin präsentierten die vier Finalistinnen Romina, Soulin, Dascha und Alex Model-Mama Heidi Klum lediglich ein paar Walks – Gastjuroren? Publikum? Shootings? Top 20-Walk? Backstage-Aufregung? Fehlanzeige! Für viele GNTM-Fans wurde der Abend am Ende doch aufregender als gedacht. Eine überraschende Wendung gab es nämlich trotzdem: Nicht Favoritin Soulin, sondern Transgender-Model Alex räumte den Titel ab! Auf Twitter kassierte Heidi Klum für ihre "unfaire Entscheidung" einen krassen Shitstorm...