Gottfried Würcher: Schock-Diagnose! Wie schlecht geht es ihm wirklich?

"Der Arzt hat gesagt, der Herzinfarkt wäre mütterlicherseits genetisch bedingt", erzählt der Sänger. "Zwei Brüder in meiner Familie sind am plötzlichen Herztod gestorben, genauso wie meine Mutter." Gesund gelebt hat Gottfried schon vor dem Infarkt. Er trank kaum Alkohol oder Kaffee, rauchte nicht und machte regelmäßig Sport. Jetzt geht er alle sechs Monate zur Vorsorge und lässt sich durchchecken. Außerdem will er den Stress in seinem Leben abbauen, sich mehr Pausen gönnen. "Ich werde nicht mehr pro Woche 3000 Kilometer auf der Autobahn fahren", hat er sich fest vorgenommen. Manchmal spürt er bei einem Wetterumschwung noch ein schmerzhaftes Stechen in der Brust. Doch der Musiker hofft, dass er bald wieder ganz der Alte ist und dem Familien-Fluch entrinnen kann.