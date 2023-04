Harald Glööckler: Krass! Neuer Look nach der Trennung

Es war eine Schock-Nachricht für viele Fans: Harald Glööckler und sein Ehemann Dieter Schroth haben sich nach 35 Jahren Liebe getrennt. "Aus unserer Liebe wurde so erst eine Art Anhänglichkeit, weil der eine den anderen festhalten wollte. Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war. Wir haben zusammen, aber nicht miteinander gelebt. Und heute weiß ich: Nähe kann auch entfremden", erklärte er damals ganz offen. Und es scheint dem Designer mit der Entscheidung gut zu gehen. Er lebt seinen zweiten Frühling und der wird jetzt mit einem neuen Look unterstrichen...