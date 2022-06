Heidi Klum: Ehrliche Worte! Das hält Tom Kaulitz wirklich von ihrem Gesang

Neben Ehemann Tom Kaulitz performte Heidi Klum ihren Song "Chai Tea with Heidi" vor einem Millionenpublikum live im Fernsehen. Doch mit dem Hate, der danach auf sie einprasselte hatte sie wohl nicht gerechnet. Nun schreitet ihr Tom ein und nimmt seine Heidi im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" in Schutz. Gegenüber seinem Bruder Bill Kaulitz kommt er aus dem Schwärmen für seine Frau gar nicht mehr heraus: "Es war super, es war total geil" stellt er fest. Die Kritik an ihrem Gesang kann er nicht nachvollziehen: