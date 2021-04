Heidi Klum: Nackt-Skandal um Tochter Leni

Neben all den Komplimenten gibt es auch viele kritische Kommentare. Einige Follower kritisieren, dass sich Leni zu sexy für eine 16-Jährige zeigt. "Viel zu jung für so ein Shooting", schimpft ein User. Ein anderer kommentiert: "Sie ist eine sehr hübsche, junge Frau. Warum muss sie sich denn so präsentieren? Reicht doch, dass ihre Mitter jeden Tag für Schlagzeilen sorgt." Was Mama Heidi zu den Vorwürfen sagt? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort...

