Heidi Klum: Trauriges Baby-Drama! Der Schmerz ist kaum zu ertragen

Die Zeit spielt gegen Heidi und ihre biologische Uhr tickt. Denn die Vierfachmama feierte gerade ihren 50. Geburtstag. Ein Alter, in dem eine natürliche Schwangerschaft nicht ausgeschlossen, aber nicht leicht und mit jedem Jahr auch immer unwahrscheinlicher wird.

Auch für eine Adoption gibt es Altersbegrenzungen für werdende Eltern in Heidis Alter. Was also tun, wenn die Sehnsucht nach einem Kind unerträglich wird? Eine Leihmutterschaft könnte die einzige Lösung sein. Eine umstrittene Lösung: Kritiker klagen an, hier würden arme Frauen als "Gebärmaschinen" ausgebeutet.

Doch gerade in Kalifornien (USA), wo Heidi lebt, gibt es zahlreiche Reproduktionskliniken. Freundin Paris Hilton hatte sich bereits für eine Leihmutter entschieden, die Söhnchen Phoenix für sie austrug. "Ich freue mich sooooooo sehr für dich", gratulierte ihr Heidi. Denkt das Model auch darüber nach, diesen Schritt zu gehen?