Heino: Bittere Liebes-Beichte nach dem Nackt-Skandal!

Hannelore hat Heino verziehen. Schließlich kennt sie nach 44 Ehejahren die Spleens ihres Mannes nur zu gut! Und auch dessen offizielle Liebeserklärung dürfte dazu beigetragen haben, die Wogen zu glätten. "Die Mädchen waren alle nett, aber ich habe nur Augen für meine Hannelore", so Heino laut "Das Neue Blatt".

Der Sänger konnte seine Frau sogar dazu überreden, am Entwurf eines Steiff-Teddybären mit dunkler Sonnenbrille, schwarzem Rollkragenpullover und rotem Sakko mitzuarbeiten, der anlässlich seines 85. Geburtstags im Dezember auf den Markt kommen soll. "Ich bin ganz verliebt in das Bärchen. Er ist wunderbar geworden!", lobt Heino das niedliche Werk seiner Frau.

Leider kann die ihn nicht mehr – wie früher – zu all seinen Auftritten begleiten. Denn die 81-Jährige Hannelore, mit der Heino seit 44 Jahren verheiratet ist, kann kaum noch laufen! "Sie ist jetzt oft auf den Rollator angewiesen", erzählt er traurig gegenüber "Das Neue Blatt". "So möchte sie sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen."

"Ich hege und pflege ihn", sagte Hannelore noch vor zwei Jahren über ihren Mann, wie "Das Neue Blatt" berichtet. Jetzt haben sich die Rollen vertauscht. Heino umsorgt seine Hannelore – und die verzeiht ihm im Gegenzug dumme Ideen wie den neuen Song und das Musikvideo. Das ist wahre Liebe.