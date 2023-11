Helena Fürst: Harte "Promi Big Brother"-Abrechnung! "Matthias, du Unmensch"

Von wegen "durch mit Reality"! Helena Fürst meldete sich jetzt mit mehreren Statements bei ihrer Instagram-Community zu Wort - sie will in den "Promi Big Brother"-Container einziehen! Der Grund? Mit ihrem "Sommerhaus"-Widersacher Matthias Mangiapane hat sie wohl noch ein Hühnchen zu rupfen. In ihrem Post klagt sie: "So gemein, ich will auch noch zu PBB! Habe noch einiges aufzuklären und zu erzählen. Und mit dem Weißzahn ein Hühnchen zu rumpfen. Endlich mal 24 Stunden live ohne Schnitt der Redaktion, alles zu sehen. Mein Traum. SAT. 1 lasst mich noch zu PBB rein!"