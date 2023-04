Helene Fischer: Die Tragödie spitzt sich zu

Sie hängt kopfüber am Trapez, fliegt mit Akrobaten durch die Lüfte. Helene Fischer liebt es spektakulär. Doch jetzt ist es passiert: Bei den Proben zu ihrer Tournee zog sie sich eine Rippenfraktur zu. Seit dem Unfall ist nichts mehr, wie es war. Denn plötzlich wurde der immer so perfekten Helene gezeigt: Du begibst dich in Lebensgefahr. Lässt sie die Angst nie mehr los? Wird sie jemals wieder eine so mutige Artistik-Show liefern können? Es sind schreckliche Unfall-Folgen für die Sängerin.