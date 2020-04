Helene Fischer: Sensations-Enthüllung! Im Herbst ist es soweit

Reddit this

Die Funkstille bei Helene Fischer hält an. Seit Wochen gibt es kein Lebenszeichen von der Sängerin. Weder auf noch auf hinterlässt sie Spuren. Was passiert da hinter verschlossenen Türen bei Helene und ihrem (35)? Gibt es bald wunderbare Neuigkeiten, nicht nur in künstlerischer Hinsicht?

Zumindest in Sachen Musik dürfte das zutreffen. Für 2020 waren schon mehrere große Shows mit der Schlager-Queen geplant. Viele Auftritte mussten wegen der aktuellen Situation zwar abgesagt werden. Doch jetzt aufgehorcht: Helene soll an einem neuen Album arbeiten, wie ein Insider berichtete. Schon im Herbst soll es auf den Markt kommen. Und da viele Konzerte ausfallen, dürfte sie jetzt umso mehr Zeit haben, an neuen Songs zu feilen.

Helene Fischer hat große Pläne

Wenn die ehrgeizige Sängerin im Tonstudio ist, macht sie das mit Leib und Seele. Und hat keine Zeit für andere Dinge. Außer natürlich für ihren Liebsten Thomas Seitel, mit dem sie gerade erst den 62. Geburtstag ihrer Mutter Maria feierte.

Helene Fischer: Baby-Hammer! Sie kann es selber kaum glauben!

Im läuft „Schlagerlovestory. 2020 – Die total verliebte Frühlingsshow!“, moderiert von (38). Ein -Highlight ganz im Zeichen der Liebe. Schon einmal überraschte Helene ihren Ex Flori mit einem emotionalen Auftritt während seiner Show „Schlagerboom“. Vielleicht hat sie ja wieder etwas vor. Für Überraschungen scheint sie ja gut zu sein. Diesmal könnte es ein Feuerwerk an Neuigkeiten geben…

