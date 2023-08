Helene Fischer: Tränen am Ammersee! Ihr Familienglück ist zerbrochen

"Er ist wundervoll zu mir", schwärmt Helene von ihrem Liebstem. "Er ist fürsorglich, liebevoll. Mit ihm kann ich mir alles vorstellen." Und so bekam das Paar, ein gutes Jahr nachdem die Beziehung öffentlich wurde, schon Töchterchen Nala. Und nun? Helene steht schon längst wieder auf der Bühne, muss ihr geliebtes Familiennest am Ammersee immer wieder verlassen, um ihrem Beruf nachzugehen. Ab Ende August stehen wieder Konzerttermine in ihrem Kalender. Zeit, um die weitere Familienplanung voranzutreiben, bleibt da kaum. Dabei träumt sie doch schon seit Jahren von einer großen Familie. "Klar will ich Kinder! Und dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und Disneyfilme schauen", verriet sie einmal fröhlich.

Doch bis jetzt hat die kleine Nala noch immer kein Geschwisterchen bekommen. Und Helene ist schon 39 Jahre alt. Am 5. August war ihr Geburtstag. Sicherlich wird sie an dem Tag auch gedacht haben: Wenn ich das nächste Mal Geburtstag habe, werde ich schon 40. Für viele Frauen ist das eine magische Grenze in der Kinderplanung. Denn mit jedem Jahr wird es schwieriger, noch einmal schwanger zu werden. Wenn bei Helene wirklich noch weitere Kinder folgen sollen, wird es langsam Zeit! Sonst platzt ihr Traum von einer großen Familie. Dann muss sie sich die Frage stellen: War es mein Erfolg wirklich wert, dass ich meinen Traum dafür aufgegeben habe?