Herzogin Meghan: Die nächste Lüge! Wer wird ihr jetzt noch glauben?

Sogar wenn es um ihre Schulzeit geht, scheint Meghan es für nötig zu halten, Unwahrheiten zu verbreiten. Besonders blöd ist dabei natürlich, dass sie sich selbst widerspricht und ihren Kritikern somit ein gefundenes Fressen serviert.

So behauptet Meg, dass sie an ihrer Schule vier Jahre lang Französisch gelernt hat. 2013 gab sie in einem TV-Interview allerdings noch an, dass es acht Jahre waren. So richtig scheint sie sich da auch nicht mehr sicher zu sein. Ob die 41-Jährige absichtlich lügt oder sich einfach nur vertan hat, ist nicht klar. Doch die Liste ihrer "Flunker-Fehler" ist mittlerweile ganz schön lang...