"In aller Freundschaft": Serien-Comeback mit schweren Folgen!

In der Folge "Kindeswohl" macht sich vor allem Miriam große Sorgen um ihr Pflegekind Cosmo. Der Junge wird von seiner leiblichen Mutter Jacky, die für die Folge zurückkehrt, abgeholt, um den Nachmittag mit ihrem Sohn zu verbringen. Miriam schaut den beiden besorgt hinterher und das nicht ohne Grund, wie sich später herausstellte. Kurz darauf wird Jacky nach einem Unfall beim Go-Cart fahren in die Sachsenklinik eingeliefert. Cosmo ist zum Glück unversehrt. Doch Miriam kann sich nicht zurückhalten und stellt Jacky zur Rede: "Sowas müssen Sie vorher mit mir absprechen" Das sei so gefährlich, worauf Jacky nur erwidert: "Na und?" Cosmo gibt sich einsichtiger und gesteht: "Das mit dem Go-Cart war 'ne beschissene Idee". Miriam versucht ihn zu trösten: "Deine Mutter ist ein erwachsener Mensch, sie hätte auf dich aufpassen müssen", doch Como erwidert: "Will sie ja auch. Also...sie hat jetzt einen Job und 'ne Wohnung. Und die hat halt gesagt, sobald es möglich ist, dass ich zu ihr kann."

Werden Miriam und Rieke ihren Ziehsohn wirklich verlieren? Miriam kann es nicht glauben und sucht das Gespräch mit Jacky: "Sie haben es im gesamten letzten Jahr nicht einmal geschafft, sich zu melden." Doch Cosmos Mutter schießt zurück: "Trotzdem bin ich immer noch seine Mutter. Und Sie? Sie sind nur eine Station in seinem Leben." Auweia...wie es für die Vierer-Konstellation weitergeht erfahrt ihr bei "In aller Freundschaft" am Dienstag, 21.3. um 21 Uhr im Ersten.

