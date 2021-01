„Schwiegertochter gesucht“: So schlecht geht es Ingo & seinem Vater

Trotzdem Ingo seit Jahren unter der fiesen Krankheit leidet, möchte der 29-Jährige zukünftig als Ballermann-Star durchstarten. Zum allerersten Mal präsentierte Ingo, der sich auf der Bühne in Anlehnung an Arnold Schwarzenegger „Ingonator“ getauft hat, seinen Hit „Partyraketen“ in „Krümels Stadl“ auf der Partyinsel Mallorca.