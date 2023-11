Inka Bause: Ein Bauer für Tochter Anneli?

Für Inka selbst war in den 19 Jahren, in denen sie die Kuppelshow nun schon moderiert, noch kein Mann fürs Leben dabei. "Es gab Männer, die waren mir sympathischer als andere, aber mehr auch nicht", erzählt sie "Woche heute" im Interview. Doch bei einem gerät Inka so richtig ins Schwärmen. "Wir haben einen ganz süßen Bauern: Christoph, der ist 27, so alt wie meine Tochter. Er isst vegan, er liebt Black Metal, er hat eine ganz alternative, wunderbare Art zu leben – ich mag ihn total, aber natürlich auf eine mütterliche Art."