Iris Klein: Aus bestätigt! Sie will alles hinter sich lassen

"Ich habe mir in Deutschland ein Häuschen gekauft", verrät sie jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Wie das Blatt berichtet, soll Iris' neue Bleibe ganz in der Nähe von ihrer Tochter Jenny bei Worms liegen. Preis: rund 300.000 Euro. Noch ist das Haus jedoch eine Ruine. Nur der Grill und Sitzecke stehen schon auf der Terrasse. Ihr neuer Freund Mr. T. hilft fleißig bei der Renovierung mit, er sprach schon mit den Handwerkern und kontrollierte die Bauarbeiten. Schließlich will er sich in dem neuen Liebenest ja auch wohlfühlen.