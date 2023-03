Iris & Peter Klein: Liebescomeback? "Wir telefonieren jeden Tag"

Klar, nach 20 Jahren Beziehung ist es nicht einfach komplett loszulassen. Besonders Iris leidet an ihrem gebrochenen Herzen. Sie ist ausgezogen und meistert ihr Leben jetzt ohne Partner an ihrer Seite. Doch das könnte sich vielleicht wieder ändern. Denn offenbar haben sie und ihr Ex noch ziemlich viel Kontakt!

"Peter und ich wir telefonieren jeden Tag oder schreiben uns jeden Tag und facetimen. Vor drei Tagen waren wir ja auch zusammen essen. Also wir reden schon ganz normal miteinander. Wir lassen uns jetzt einfach 'ne Zeit. Die Zeit wird's jetzt bringen, zeigen was passiert", gesteht sie bei Instagram. Und das wird in Zukunft auch so bleiben. Denn sie verrät weiter: "Wir haben ja auch noch die Hunde, die besuche ich ja auch noch auf der Finka. Ich bin ja nicht aus der Welt, wir sind ja beide hier auf Mallorca. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht für uns." Man darf gespannt sein...

Auch interessant:

