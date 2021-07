Johanna Klum: Mann & Kinder - So anders lebt der Viva-Star heute

Kultige Gameshows geraten einfach nie aus der Mode! Da darf natürlich auch ein Moderatoren-Urgestein nicht fehlen. Wenn am Freitagabend die Sendung "99 - Eine:r schlägt sie alle!" auf Sat.1 Premiere feiert, wagt auch Johanna Klum ihr Bühnen-Comeback als Moderatorin. Sechs Jahre lang war die hübsche Brünette an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf das Gesicht von „Viva Live!“, doch nach der Geburt ihrer zwei Kinder verschwand sie plötzlich von der Bildfläche. Während die Moderatorin ihre Klum-Minis ab und an stolz auf Instagram präsentiert, blieb ihr Mann bislang ihr großes Geheimnis...