Jay Khan: Heftige Klatsche für Marc Terenzi! "Marc, bitte lass dir helfen!"

"Ich habe Marc damals ganz bewusst in das Projekt Team 5ünf geholt und wollte ihm eine Chance geben", erinnert sich der gebürtige Brite. "Ich hatte mich gefreut für ihn, dass er die Chance wahrgenommen hat, weil er sie wirklich nötig hatte. Es ist schade und frustrierend mitanzusehen, was er daraus gemacht hat." Mit seinen Alkohol-Eskapaden und ständigen Ausreden für alles, habe Marc den Band-Rauswurf Ende März selbst provoziert. "Wenn jemand ohne jegliche Ankündigung nicht auftaucht zu einem Auftritt vor 12.000 Zuschauern, dann ist das die eindeutigste Form der eigenen Kündigung!", so Jay enttäuscht gegenüber "Closer".

Schmutzige Wäsche waschen möchte er aber nicht – wohl auch darum verkneift es sich jeglichen Kommentar zu Marcs Verlobter Verena Kerth. "Ich bin niemand, der nachtritt. Vor allem dann nicht, wenn es um einen Menschen geht, der offensichtlich Hilfe braucht und dem es nicht so gut geht." Sein Appell an Marc: "Lass dir helfen, Junge!" Als vierfacher Vater trage Marc schließlich Verantwortung für seine Kinder. "Allein deshalb wünsche ich ihm, dass er wieder auf die richtige Fährte findet – ansonsten habe ich alles getan, was ich tun konnte für ihn."