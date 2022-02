Jenefer Riili: Jetzt lüftet sie ihren Beziehungsstatus!

Doch wer genau hinschaut, kann in der Bildbeschreibung ein Wort erspähen, das darauf schließen lässt, dass Jenefer aktuell niemanden datet. Hinter ihrem Valentinstagsgruß an ihre Follower setzt sie nämlich eindeutig den Hashtag "#single". Damit sollte wohl auch das letzte Gerücht um die Laiendarstellerin und "Kampf der Realitystars"-Flirt Chris Broy im Keil erstickt worden sein. Und so wie es sich anhört, ist Jenefer mit ihrem Single-Dasein momentan auch zufrieden und spricht sich in ihrem Posting für mehr Selbstliebe aus. Wer braucht da schon einen Mann...

Ob auch Carmen Geiss die Aktionen von ihrem Mann Robert Geiss schon bald zu viel werden? Mehr dazu erfährst du im Video: