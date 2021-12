Chris Broy: Liebes-Outing! Jetzt lässt er die Bombe patzen

So ist das also...wer die glückliche, neue Frau in Chris Borys Leben ist, will der ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer nicht preisgeben. Mit Zweigleisigfahren, kennt sich Chris, wenn man Evas Anschuldigungen gegen ihn Glaubens schenken möchte, jedoch sehr wohl aus. Sie nannte Jenefer Riili als offiziellen Trennungsgrund. Ob bei der geheimnisvollen Unbekannten in Chis Broys Instagram-Story von seiner "Kampf der Realitystars"-Kollegin die Rede ist, bleibt abzuwarten. Nach dem vielen Auf und Ab sei Chris jetzt erst einmal jedoch eine aufregende Kennenlernphase mit seiner Neuen gegönnt. Neben ihr möchte er, seinen Angaben nach, ja aktuell keine andere Frau kennenlernen. Mal schauen, wann er seine neue Flamme der Öffentlichkeit vorstellt.

