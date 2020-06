Jeremy Pascal Wollny: So süß turtelt er mit Freundin Celine

Seine Privatsphäre ist Jeremy Pascal Wollny heilig. Seit dem dramatischen Krach mit Mama und dem Rest des XXL-Familienclans, lebt der jüngste Sohn der Wollnys lieber zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Statt sich auf seinem Promi-Status auszuruhen, hat Jeremy Pascal Wollny heute die Nase voll vom Rampenlicht. Doch um seine neue Freundin der Welt zu präsentieren, macht er gerne eine Ausnahme.

Jeremy Pascal: So heißt seine neue Freundin

Erst im Mai 2020 überraschte Jeremy Pascal Wollny auf mit zuckersüßen Liebes-Neuigkeiten. Auf die Nachfrage seiner neugierigen Instagram-Follower, ob er denn aktuell Single sei, antwortete der 24-Jährige offen und ehrlich: „Nein, ich bin glücklich vergeben. Ich liebe dich, mein Schatz C.“. Schnell war klar, der Vorname seiner neuen Flamme beginnt mit dem Buchstaben C. Doch das war auch schon alles, was er vorerst preisgab! Ob seine neue Freundin noch zur Schule geht oder schon arbeitet, blieb erst einmal sein großes Geheimnis.

Bei Freundin Celine wird Jeremy Pascal Wollny zum Romantiker

Das Pfingstwochenende 2020 verbrachte der frisch verliebte Wollny-Spross mit seiner Liebsten an einem Strand am Neusser Norfbach. teilte Jeremy Pascal Wollny auf Instagram nicht nur ein gemeinsames Foto der beiden, sondern widmete seiner neuen Freundin auch eine herzergreifende Liebeserklärung: „Mein Schatz, Ich bin so glücklich darüber, dich an meiner Seite zu haben. Du bist so ein unglaublich toller Mensch. Das ist kaum in Worte zu fassen. Du bist so wundervoll. Das kann sich niemand vorstellen! Du bist einfach so wunderschön, in allen Aspekten! Ich liebe dich Celine, 22.05.2020.“

Während im Hintergrund die Sonne über dem See untergeht, streichelt Jeremy Pascal Wollny auf dem Foto liebevoll das Knie seiner Freundin. Damit lüftet er endlich auch das große Geheimnis um ihren Namen: Celine!

Jeremy Pascal Wollny: Trennung von Freundin Sophie

Das frische Liebesglück sei Jeremy Pascal Wollny wirklich vergönnt, immerhin liegen hinter dem gebürtigen Nordrhein-Westfalen schwere Zeiten. Erst im März 2020 machte er die Trennung von seiner Ex-Freundin Sophie bekannt. Die beiden waren bereits einige Jahre ein Paar, bevor im Januar 2019 die gemeinsame Tochter Jouline-Melodie das Licht der Welt erblickte. Zwar scheiterte die Beziehung zu der Mutter seines Kindes nur ein Jahr nach der Geburt, doch dafür verlief die Trennung umso friedlicher. Nicht nur Jeremy Pascal soll frisch verliebt sein, sondern auch seine Ex-Freundin Sophie hat wohl ihr Herz bereits an einen anderen Mann verschenkt. Seiner zerstrittenen Familie beweist Jeremy Pascal einmal mehr, dass es bei ihm auch ohne Drama geht.

