Katja Burkard: Sie spricht über Trennung nach 24 Jahren! "Ich will nicht mehr"

Katja Burkard und Hans Mahr gelten als echtes Power-Couple! Seit 1998 gehen die beliebte RTL-Moderatorin und der ehemalige TV-Boss gemeinsam durchs Leben, haben zwei gemeinsame Kinder und wirkten lange Zeit unzertrennlich. Doch hinter den Kulissen sah es nicht immer rosig aus: 2022 stand ihre Liebe kurz vor dem Aus!

Jetzt packt Katja in ihrer neuen Biografie "60 ist das neue 60" schonungslos aus. Der Jahreswechsel 2021/22 markierte für sie einen entscheidenden Wendepunkt. "Mich trieb die Frage um: Will ich weiter in dieser Beziehung sein, in der wir uns beide durch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Entwicklungen ganz schön weit voneinander entfernt hatten?", heißt es in ihrem Buch. Ihre Antwort war ein klares Nein!

Katja Burkard dachte an Trennung, Hans Mahr war fassungslos

Für ihren Partner kam diese Entscheidung aus heiterem Himmel. "Deshalb sagte ich: Ich will nicht mehr! (...) Natürlich fiel mein Mann aus allen Wolken. Er hat es nicht verstanden, hat gedacht, dass ich mich wieder einkriege", so Burkard über den schockierenden Moment. Doch es ging dabei nicht um eine neue Liebe oder eine Affäre. "Es ging keine Sekunde um andere Partner oder Partnerinnen", stellt sie klar. Vielmehr sei es die Summe an kleinen Konflikten gewesen, die sich über Jahre aufgestaut hatten.

Trotz ihrer Entscheidung lebten die beiden weiter unter einem Dach. Mahr war oft beruflich unterwegs, sodass eine räumliche Trennung gar nicht nötig war. Doch die Distanz zwischen ihnen wurde größer – bis eine durchzechte Partynacht für Klarheit sorgte. "Als ich morgens um drei so richtig in den Seilen hing – auch über der Toilette –, rief mich mein Mann an. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn unendlich liebe. Dass ich ihn vermisse, aber er mich eben nicht so sieht, wie ich bin."