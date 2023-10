Konny Reimann: Schlimme Prügel-Vorwürfe! Die Vergangenheit holt ihn ein

"Bild" hat schon vor der Veröffentlichung einen Blick in das Buch geworfen. Darin erzählt der 68-Jährige, wie sehr er unter seinem gewalttätigen Stiefvater Uwe leiden musste.

"Durch ihn kam ich als kleines Kind schon mit roher Gewalt in Berührung. Eine meiner frühesten Erinnerungen (…), da bin ich vielleicht vier Jahre alt, stehe auf dem Bett (…) und muss zusehen, wie mein Stiefvater meinen kleinen Bruder, ein Kleinkind, brutal verprügelt", erinnert er sich zurück. "Er hielt meinen Bruder an den Füßen, also kopfüber, in die Luft und schlug ihn mit voller Wucht mit einem Gürtel. Ja, Leute, das waren grausige Zeiten."

Gewalt stand in seiner Familie auf der Tagesordnung. "Einmal schlug er mir seine Faust so brutal ins Gesicht, dass sogar Blut an die Wand spritzte", so Konny. "Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Stiefvater auch meine Mutter schlug, ich vermute aber stark, dass es so war."

Erst als Konny mit seiner Ausbildung anfing und sogar Karate lernte, konnte er sich gegen seinen trinkenden Stiefvater wehren. "Wenn du mich jetzt schlägst, dann schlage ich zurück", drohte er ihm. "Das alles hat ihn aber anscheinend so beeindruckt, dass er tatsächlich nicht zuschlug."

Was für eine furchtbare Enthüllung...