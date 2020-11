LaFee heute: Was macht eigentlich Teenie-Idol Christina Klein?

Und da LaFee hält was sie verspricht, konnten sich ihre treuen Fans bereits 2018 über ihre neue Single „Kartenhaus“ freuen. Auch 2020 steht sie wieder im Studio. Deutlich gereifter und ruhiger wirkt die Musik der mittlerweile 29-jährigen Sängerin. Doch nicht nur musikalisch, sondern auch optisch hat sich Christina Klein alias LaFee heute um 180 Grad gewendet. Das coole Tribal-Tattoo am Auge hat sich in Luft aufgelöst und auch ihre wilden Locken sind einer glatten Mähne gewichen. Einzig das freche Nasenpiercing erinnert an wilde Zeiten! Wir sind gespannt, welche Veränderungen LaFee in den nächsten Jahren noch so aus dem Hut zaubert.

Welchem Teenie-Star gehörte euer Herz in den 90ern oder 2000ern? Jede Verwandlung ist der Wahnsinn: