Laura Müller: Jetzt lässt sie die "Promi Big Brother"-Bombe platzen!

Kehrt Laura Müller nun für diese Show nach Deutschland zurück? Aktuell polarisieren die Frau von Michael Wendler und der Schlagerstar selbst eher mit immer neuen Pleite-News aus ihrer Wahl-Heimat in den USA. Zuletzt hieß es sogar, die beiden würden in einem Wohnwagen leben, da sie ihr Haus in Cape Coral in Florida verloren hätten. Das dementierte die 22-Jährige wenig später jedoch. Jetzt hat sie ebenfalls wieder etwas zu neuen Spekulationen zu sagen.