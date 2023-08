Lavinia Wollny: Noch ein Baby! Sie hat es verraten

Bei der Fragerunde plauderte Lavinia aber noch mehr aus dem Nähkästchen und verriet, wie sie auf die Namen ihrer Kinder gekommen sind. "Ich fand den Namen Emilia gut und Tim den Namen Haylie. Nach langen Diskussionen, welcher Name es denn wird, haben wir uns für den Doppelnamen entschieden", so Lavinia. Bei ihrem Sohn ging die Entscheidung dagegen schneller. "Der Name Linus war einfach da und das war dann auch der Name, den wir sehr schön fanden und wollten. Der Name ist ja tatsächlich auch nicht sooo oft vertreten." Bis zur nächsten Diskussion wird es wohl noch ein bisschen dauern...